I risultati dei match della 10a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-21, 23-25, 25-23, 20-25, 14-16)

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25, 30-32, 22-25)

Allianz Milano – Itas Trentino 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)

NBV Verona – Leo Shoes Modena 1-3 (21-25, 25-15, 23-25, 21-25)

Consar Ravenna – Kioene Padova 3-1 (27-25, 25-17, 19-25, 25-22)

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (15-25, 27-25, 21-25, 25-21, 15-12).

I match della giornata

https://www.sportpaper.it/volley-perugia-vince-contro-civitanova-blindato-il-primo-posto-superlega/166537

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 22, Anzani 10, Rychlicki 14, Leal 20, Simon 10, Larizza (L), Balaso (L), Marchisio 0, Kovar 1, Falaschi 0, Hadrava 0, Yant Herrera 1. N.E. Diamantini. All. De giorgi.

Sir Safety Conad Perugia: Travica 3, Plotnytskyi 15, Russo 1, Ter Horst 12, Leon Venero 29, Solé 12, Biglino (L), Colaci (L), Ricci 7, Piccinelli 0, Zimmermann 0, Vernon-Evans 0, Atanasijevic 4. N.E. Sossenheimer. All. Heynen.

ARBITRI: Florian, Zanussi. NOTE – durata set: 31′, 31′, 30′, 28′, 25′; tot: 145′. MVP: Leon



Dopo soli tre giorni dalla vittoria in Coppa Italia della Lube, questa subisce una sconfitta in casa. Il match vede la vittoria della Sir Safety Conad Perugia, che vince al tie break e, con una giornata di anticipo, si assicura il primo posto della regular season – con un vantaggio di 4 punti sulla Lube.

Il coach della Lube Ferdinando De Giorgi: “I match con Perugia sono sempre combattuti. Oggi siamo stati meno efficaci in alcune situazioni. Anche gli avversari hanno fatto cose buone. Peccato aver chiuso con un ace su una battuta float. La Sir ha due giocatori molto bravi al servizio e su quelle giocate bisogna farsi trovare pronti”.



Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25, 30-32, 22-25)

Vero Volley Monza: Orduna 0, Dzavoronok 14, Beretta 6, Lagumdzija 16, Lanza 9, Galassi 6, Brunetti (L), Davyskiba 2, Federici (L), Calligaro 0, Holt 0. N.E. Rossi, Ramirez Pita, Falgari. All. Eccheli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz 0, Clevenot 10, Polo 7, Grozer 11, Russell 18, Mousavi 7, Fanuli (L), Tondo 0, Scanferla (L), Antonov 0, Botto 0, Finger 0. N.E. Izzo, Candellaro. All. Bernardi.

ARBITRI: Cappello, Curto. NOTE – durata set: 28′, 40′, 28′; tot: 96′. MVP: Russell



Dura sconfitta per la Vero Volley Monza, fermata per l’ottava volta in stagione, la terza in casa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si aggiudica 3 set. La formazione lombarda è troppo fallosa dai nove metri e mai veramente brillante in fase offensiva.



Donovan Dzavoronok del Vero Volley Monza: “Volevamo vincere e dimostrare che questa squadra può fare pure di più di quanto mostrato finora. Ci mancano ancora due gare da giocare, che dovremo preparare al massimo per fare punti. La sconfitta di Modena non c’entra. Dobbiamo alzarci, insieme, e diventare più forti. Siamo un grande gruppo. Pensiamo gara dopo gara senza guardare troppo avanti”.

Alberto Polo (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Partite così danno un senso a una stagione. Non abbiamo fatto ancora nulla perché ora dobbiamo pensare alla gara con Milano. Siamo molto contenti della vittoria: in questi giorni ci siamo allenati tanto e bene, si respirava un bel clima in palestra. Bravi a non mollare, con squadre come Monza non ti puoi permettere di regalare nulla”.



Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (15-25, 27-25, 21-25, 25-21, 15-12).

Top Volley Cisterna: Seganov 1, Tillie 11, Szwarc 8, Sabbi 32, Cavuto 18, Krick 9, Rondoni (L), Cavaccini (L), Onwuelo 0. N.E. Rossato, Sottile, Rossi, Randazzo. All. Kovac. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 4, Rossard 12, Chinenyeze 9, Drame Neto 16, Defalco 14, Cester 7, Sardanelli (L), Rizzo (L), Almeida Cardoso 0. N.E. Chakravorti, Dirlic, Corrado, Gargiulo, Fioretti. All. Baldovin.

ARBITRI: Caretti, Rolla. NOTE – durata set: 21′, 33′, 29′, 30′, 20′; tot: 133′. MVP: Sabbi

La classifica

Classifica SuperLega Credem Banca:

Sir Safety Conad Perugia 54, Cucine Lube Civitanova 50, Itas Trentino 44, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Vero Volley Monza 33, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 26, NBV Verona 22, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 13, Top Volley Cisterna 7.

1 incontro in meno Itas Trentino, Vero Volley Monza, Leo Shoes Modena, Kioene Padova

2 incontri in meno Allianz Milano, NBV Verona, Consar Ravenna;