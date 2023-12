Tottenham-Bournemouth, le ultimissime sulle formazioni

Tottenham in campo alle 15. Lunga la lista degli indisponibili per Postecoglou, che dovrà fare a meno di Romero, Maddison, Van de Ven, Bentancur, Solomon, Perisic e Sessegnon, oltre che degli squalificati Kulusevski e Bissouma. Difesa affidata ad Emerson accanto a Davies come centrali, sostenuti da Porro e Udogie. In mezzo al campo Skipp e Sarr, alle spalle di Johnson, Lo Celso e Son. in avanti il solo Richarlison.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Emerson, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Lo Celso, Son; Richarlison. All. Postecoglou.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Christie, Scott; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Solanke. All. Iraola.