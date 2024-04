Tra Conte e il Napoli c’è il Milan | Il destino di Pioli è appeso a un filo

Non è un mistero che Stefano Pioli si giochi tutto nelle prossime settimane visto che il destino dell’allenatore emiliano è appeso a un filo. Non amato da tanti, Stefano Pioli ha fatto benissimo nonostante il -14 dai cugini, che potrebbero festeggiare la seconda stella proprio nel derby contro i cugini.

Conte diviso tra Napoli e Milan

E non è finita qui perchè dopo la sconfitta di giovedì, e aspettando il ritorno all’Olimpico, i rossoneri potrebbe subire una doppia e amara delusione. Proprio per questo il club di Via Turati non accantona l’ipotesi Conte, che piace però non solo a Zlatan Ibrahimovic, ma anche al Napoli di De Laurentiis, che come il Milan deve attuare l’ennesimo rivoluzione. E questo è quanto svelato anche da Cronache di Napoli, che conferma tutto. “Il Milan può mettersi tra il Napoli e Conte”