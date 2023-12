UFFICIALE – Giornata di rinnovi in casa Inter: arriva anche quello di Darmian. Su Buchanan..

Seconda ufficialità di giornata per i nerazzurri

L’Inter continua a mettere nero su bianco per il futuro. Dopo Mkhitaryan e Dimarco arriva una nuova firma in casa nerazzurra, quella dell’onnipresente Matteo Darmian come si intravede nel comunicato della società di Zhang.

Calciomercato Inter, Darmian rinnova fino al 2025

“FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025”. E dopo i rinnovi in casa Inter i nerazzurri hanno bisogno di un nuovo colpo sulla fascia e continuano a lavorare alla pista Buchanan.