UFFICIALE – Sportiello nuovo giocatore del Milan | C’è il comunicato

Il Milan piazza ufficialmente un altro colpo di mercato: Marco Sportiello ha firmato per i rossoneri e in questi minuti è arrivata l’ufficialità del suo arrivo in maglia milanista dal 1 luglio 2023.

Calciomercato Milan, Sportiello indosserà la maglia numero 57

Sportiello si lega al Milan fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 57. Dal gennaio 2017 al giugno 2018 veste in 39 occasioni la maglia della Fiorentina e nel 2018/19 per 36 volta quella del Frosinone, per poi tornare nuovamente a difendere la porta dell’Atalanta, per un totale di 136 presenze con gli orobici.