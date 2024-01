Valencia-Villareal, probabili formazioni e dove vederla

Queste le scelte con le due squadre che sono in difficoltà e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dalla crisi. Stesso modulo per i due tecnici anche se in queste gare un dettaglio può fare la differenza. La gara andrà in onda su Dazn.

Valencia-Villarreal, le probabili formazioni:

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Iranzo, Diakhaby, Mosquera, Vazquez; Lopez, Pepelu, Guillamon, Canos; Amallah; Duro. Allenatore: Ruben Baraja

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Altimira, Albiol, Mandi, Moreno; Akhomach, Comesana, Pareho, Pedraza; Baena, Sorloth. Allenatore: Marcelino