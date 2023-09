Venezia-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Sfida al vertice in Serie B nel turno infrasettimanale: il Venezia sfida il Palermo, questa sera alle 20.30. Lagunari, secondi, arrivano alla sfida dopo il pareggio ottenuto sabato, in trasferta contro il Brescia; la formazione siciliana, invece, dovrà riscattare la sconfitta subito a danno del Cosenza nell’ultima gara casalinga. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Šverko; Ellertsson, Tessmann, Busio; Johnsen, Pohjanpalo, Cheryshev. All. Vanoli

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Gomes, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Corini