Un solo cambio per Baroni rispetto alla gara contro la Juventus. Al centro della difesa, accanto a Terracciano e Magnani, ci sarà Hien. Centrocampo ancora affidato a Hongla, Folorunsho e Duda, sostenuti sulle fasce da Faraoni e Doig. In attacco la coppia Bonazzoli–Djuric. In casa Monza torna D’Ambrosio in difesa con Pablo Marì e Caldirola. Confermato il quartetto in mezzo al campo con Ciurria, Pessina, Gagliardini e Kyriakopoulos. Attacco con Colombo, davanti a Colpani e Vignato sulla trequarti.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Palladino.