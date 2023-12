Verso Bologna-Roma, Mourinho ha le scelte obbligate | Le ultime

Mourinho in una situazione di emergenza ha le scelte obbligate

La Roma di Josè Mourinho si sta preparando in vista della sfida con il Bologna in quello che è una sorta di spareggio Champions momentaneo. Lo Special one ha le scelte obbligate viste le numerose assenze: alle squalifiche di Lukaku e Zalewski e l’infortunio di Dybala si è aggiunto ieri Aouar che ha rimediato un fastidio all’adduttore sinistro.

Le possibili scelte di Mourinho

Dopo il turnover contro lo Sheriff tornerà Rui Patricio in porta insieme ai tre di difesa: Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo partiranno Paredes e Cristante, mentre Pellegrini partirà titolare e potrà giocare sia da mezz’ala che da supporto alla punta. Sulla fascia destra ci sarà Kristensen, mentre sulla sinistra attualmente figura Celik. In avanti ci sarà Belotti che dovrà caricarsi sulle spalle i giallorossi in un momento di difficoltà dovuto alle assenze.

La probabile formazione:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Celik; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Josè Mourinho.