La Juventus guidata da Max Allegri si prepara ad affrontare il Cagliari in trasferta in un match molto delicato perché decisivo per consolidare la zona Champions League. Una sfida importante quella dei bianconeri, Cagliari-Juve non prevede neanche turnover.

Cagliari-Juve, Allegri: “Quella di domani è una partita importante”

La formazione bianconera è chiamata a ritrovare i tre punti e allungare Bologna e Roma, con la speranza di un passo falso di entrambe. Poco fa, in conferenza Max Allegri: “A Cagliari è sempre dura, servirà una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Le voci di mercato? In questo momento ci sono sempre, sia sui giocatori sia sugli allenatori. Rimaniamo concentrati sugli obiettivi, una volta raggiunti ci penserà la società”.

Il Cagliari non sarà una passeggiata, Allegri lo sa, infatti afferma: “Delle 8 vittorie ottenute quest’anno ne ha fatte 6 in casa, fa tanti gol negli ultimi 15′ con tanti giocatori entrati dalla panchina. A Cagliari è sempre difficile, loro si giocano la salvezza noi un posto Champions, servirà una partita giusta sotto tutti i punti di vista”. Dunque niente turnover per la Juventus a Cagliari, Allegri metterà in campo la sua migliore squadra per ottenere i tre punti essenziali. Il tecnico toscano ha dichiarato: “La partita più importante è quella col Cagliari, poi vedremo le condizioni fisiche in vista della Lazio. Quella di domani è una partita troppo importante“.