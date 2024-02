Verso Feyenoord-Roma, De Rossi studia un attacco tutto inedito

La Roma partirà oggi per Rotterdam, dove domani alle 18:45 affronterà il Feyenoord nell’andata dei playoff di Europa League. Daniele De Rossi è atteso oggi in conferenza stampa, e potrebbe dare delle indicazioni sulla formazione che ha intenzione di mettere in campo al de Kuip.

Ipotesi Dybala e Baldanzi dal 1′

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore giallorosso avrebbe in mente di far giocare insieme i due fantasisti, Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, fin dal primo minuto. L’obiettivo è alzare il tasso tecnico della squadra. I due hanno giocato insieme solo 10 minuti finora, nella sconfitta di sabato scorso con l’Inter.