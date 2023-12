Dopo il match thriller contro il Benfica in Champions League, l’Inter si prepara ad affrontare il Napoli nel prossimo big match della quattordicesima giornata di Serie A, e Simone Inzaghi deve gestire alcune questioni legate agli infortuni dei giocatori. Tra questi, Denzel Dumfries sembra essere pronto a tornare titolare sulla corsia di destra, nonostante qualche problema fisico.

Inter, aggiornamenti sulle condizioni dei 2 difensori

Brutte notizie invece per Alessandro Bastoni, che, dopo l’infortunio in Nazionale, non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro il Napoli. Sebbene potrebbe tornare ad allenarsi parzialmente in campo oggi, il personale medico preferisce evitare rischi di ricadute, rendendo improbabile la sua convocazione per la partita contro gli azzurri.

D’altra parte, ci sono miglioramenti per Benjamin Pavard. Il difensore francese ha rimosso il tutore al ginocchio e ha ricominciato a correre. Si prevede che possa tornare tra i convocati fra circa tre settimane, alimentando la speranza di averlo a disposizione prima di Natale, quando l’Inter affronterà il Lecce il 23 dicembre a San Siro.