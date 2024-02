Verso Inter-Salernitana, niente conferenza stampa per Inzaghi | Le ultime da Appiano

L'Inter lavora in silenzio ad Appino per arrivare al meglio alla sfida contro la Salernitana

La squadra di Simone Inzaghi è al lavoro in un Appiano Gentile tutto a porte chiuse. I nerazzurri non vogliono calare la tensione, vogliono mantenere la massima concentrazione per portare a casa i 3 punti domani per continuare a essere sempre più primi in campionato; ma anche per lanciare un chiaro segnale all’Atletico.

Inzaghi non rilascerà nessuna dichiarazione alla stampa

Secondo quanto riporta TMW, il tecnico dell’Inter non rilascerà nessuna dichiarazione alla stampa e nemmeno a Inter Tv. Alla vigilia del match contro la Salernitana, in casa nerazzurra si è scelto di optare sul silenzio per continuare a lavorare in maniera concentrata nella seduta pomeridiana per arrivare al meglio alla partita di domani.