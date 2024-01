Verso Inter-Verona, Arnautovic favorito su Lautaro: le ultime da Appiano

Domani l’Inter aprirà il sabato di Serie A scendendo in campo alle 12.30 a San Siro contro il Verona. Simone Inzaghi si sta preparando in vista della sfida e con diversi dubbi da sciogliere, il tecnico preferirebbe non rischiare i giocatori al rientro da un infortunio. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico è da sempre attentissimo alla gestione dei giocatori al rientro da un infortunio, mai schierati dal 1′ e a volte risparmiati del tutto.

Lautaro e Dimarco verso la panchina

La gestione sarà la stessa anche per la prima partita del 2024: toccherà nuovamente ad Arnautovic dunque scendere in campo dal primo minuto in coppia con Thuram. L’austriaco reduce dal gol contro il Genoa nell’ultima partita, vorrà ripetersi e ripagare la fiducia del tecnico. Lautaro Martinez scalpita ma molto probabilmente partirà dalla panchina pronto ad entrare a partita in corso. Dimarco può fare il cambio di Carlos Augusto al momento favorito per la corsia di sinistra, mentre nel terzetto difensivo è pronto Pavard.