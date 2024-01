Verso Juventus-Salernitana, Alex Sandro e Kean a parte: le ultime

La Juventus è scesa in campo per il primo allenamento del 2024. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Roma si sta preparando in vista dell’impegno di Coppa Italia previsto per giovedì alle 21 contro la Salernitana dove sarà lecito aspettarsi qualche cambio di formazione.

Il punto sulle condizioni dei bianconeri

Domani per la Juventus è prevista una seduta mattutina, ma dopo la seduta di oggi sono arrivati già dei riscontri sulle condizioni di alcuni giocatori. Alex Sandro e Kean hanno lavorato a parte, mentre De Sciglio sta proseguendo il suo lavoro personalizzato e oggi ha lavorato col resto del gruppo.