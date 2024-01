Verso Lazio-Napoli, tanti gli assenti da entrambe le parti | Le ultime

La Lazio vorrà rispondere alla precoce eliminazione nella semifinale di Supercoppa contro l’Inter, mentre il Napoli vorrà rialzarsi e dare una svolta a questa stagione che purtroppo non è arrivata in finale lunedì, dove anch’essi sono stati sconfitti dai nerazzurri. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, nelle due squadre saranno diversi i big che non prenderanno parte alla sfida, tra squalifiche, infortuni e Coppa d’Africa la lista è abbastanza lunga.

Verso Lazio-Napoli, da Immobile a Kvara e non solo

In casa Lazio gli assenti saranno Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati per il giallo rimediato nella precedente gara di campionato contro il Lecce. Restano da valutare Patric e Castellanos, alle prese con due infortuni dalla quale si spera di recuperarli per domenica. In casa Napoli invece, la lista si fa più lunga: Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone saranno squalificati ,mentre Osimhen e Anguissa non ci saranno perché impegnati in Coppa d’Africa. Infine saranno da valutare le condizioni degli infortunati Meret, Natan e Olivera.