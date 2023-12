Verso Milan-Monza, ballottaggio a centrocampo | Le ultime

Il Milan si prepara a ricevere il Monza di Raffaele Palladino in vista della partita in programma domani a San Siro. Ci sono buone notizie per i rossoneri; Pioli potrà contare su Leão e Okafor. Il tecnico ritrova, inoltre, Simon Kjaer dopo settimane di stop. Non ci sarà invece Calabria, il quale la settimana scorsa è stato squalificato a Bergamo. Secondo Sky Sport, al centrocampo, invece, ci sarà un ballottaggio tra l’algerino Bennacer e l’azzurro Pobega.

Milan | La situazione al centrocampo

Pioli, prima di affrontare la formazione brianzola, dovrà vedere chi, tra Bennacer e Pobega, schierare al centrocampo con Loftus-Cheek e Reijnders. Sarà indisponibile, invece, Musah, per via di un affaticamento muscolare che lo costringerà ai box in occasione della partita Milan-Monza che si giocherà domani alle 12:30.