Verso Milan-Slavia Praga, Adli: “In Italia non c’è nessun segreto per giocare. Voglio crescere ancora”

Adli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida allo Slavia Praga sul suo periodo in rossonero

Yacine Adli in vista della gara di domani sera alle 21 tra Milan e Slavia Praga valevole per gli ottavi d’andata di Europa League ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole.

Verso Milan-Slavia Praga, Adli analizza il suo momento in rossonero

Come hai fatto a migliorare in fase difensiva?

“Con lo staff abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto che mi mancava l’anno scorso. Io lo sapevo ed è stato più facile lavorarci su. Ora vedo cose che non vedevo prima, voglio crescere ancora. L’anno scorso c’erano giocatori forti in fase difensiva. Mi avevano detto che in Italia ci vuole tempo per giocare: il tempo è arrivato e non c’è nessun segreto”.

Come ti trovi in spogliatoio?

“Quando sono arrivato era facile integrarsi perché c’erano tanti francesi, ma ho creato un bel rapporto con tutti i giocatori”.

Che differenze c’è nel giocare con Musah, Reijnders o Bennacer?

“Non so se sono diventato un punto di riferimento per il Milan, ma abbiamo centrocampisti forti di qualità differenti. Ci vogliamo tutti bene e vogliamo tutti far rimanere la squadra ad alto livello”.