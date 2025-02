Verso Sassuolo-Pisa. Esodo pisano a Reggio Emilia, oltre quattromila i biglietti venduti per gli ospiti

Per uno strano scherzo del calendario, in questo fine settimana avremo in Serie A ed in Serie B due partite simili, con la prima in classifica che incontrerà la seconda. Al San Paolo il Napoli sogna il sorpasso sull’Inter, e la cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni, ma anche al Mapei il pubblico non sarà da meno, con il tifo pisano che andrà in massa a Reggio Emilia. Oltre 4000 i biglietti venduti, con la curva ospiti andata sold-out in circa un’ora e quaranta minuti. Il Sassuolo precede il Pisa di cinque lunghezze, e l’eventuale sorpasso come a Napoli non potrà esserci, ma il Pisa di Inzaghi promette battaglia, contando su un morale alto e sul risultato di 3-1 dell’andata a favore dei nerazzurri.

Sassuolo e Pisa giungono al grande appuntamento con pochissime assenze, Grosso ed Inzaghi dovrebbero schierare dal 1′ le migliori formazioni, con Morutan che scalpita dopo l’ottima partita della scorsa settimana contro la Juve Stabia, che ha visto il folletto rumeno ritornare alla rete dopo un lungo infortunio.

Una partita che vale la storia sopratutto per i nerazzurri, se per il Sassuolo sarà un ritorno dopo una sola stagione di B, a Pisa la Serie A manca da oltre trenta anni, con ultima partita nel 1991 un Roma-Pisa 0-1 che sancì la retrocessione del club nerazzurro in Serie B.