Punto GG – Ingorgo scudetto: Milan e Roma agganciano il Napoli; la Juventus tiene, l’Inter risale

Tre squadre al comando; campionato senza padroni

La quinta giornata regala emozioni e sconvolge il vertice della classifica; il Napoli, fin qui a punteggio pieno, cade al Meazza col Milan che l’aggancia al comando insieme alla sorprendente Roma di Gasperini. I rossoneri, ormai dimenticata la caduta inaugurale con la Cremonese, non sbagliano più un colpo grazie alla lucida regia di Modric, alla sostanza di Rabiot, ed all’imprevedibilità di Pulisic, realizzatore senza soluzione di continuità ed ora capocannoniere del torneo. Per Conte, alla seconda battuta d’arresto stagionale, vale l’alibi delle numerose assenze, tutte concentrate nel reparto arretrato, e quello di aver trovato sulla propria strada un Maignan in grande spolvero.

Non da meno, rispetto all’estremo difensore rossonero, Svilar, che all’Olimpico ci mette pure la faccia per non farsi bucare dagli attaccanti scaligeri e mantiene imbattuta la propria porta per la quarta volta in cinque gare; se non è un record poco ci manca. I giallorossi certo non brillano per trame offensive, non rubano l’occhio, ma la loro impenetrabilità è al momento un fattore determinante; Gasperini inoltre sembra azzeccare sempre la mossa giusta e così una settimana dopo aver ritrovato Pellegrini, confermato in mezzo al campo con buoni risultati, ripesca pure Dovbik e ne ottiene in cambio il gol che sblocca, ed in pratica decide, la gara.

Juventus e Atalanta pareggiano; l’Inter risale la china

I bianconeri non vanno oltre il pareggio casalingo con l’Atalanta ed anzi sono costretti a rincorrere la squadra di Juric che pare aver trovato la quadratura della sua formazione e dopo Krstovic scopre le grandi potenzialità di Sulemana autore di una prodezza e capace di far rimanere ancora un po’ in panchina l’asso Lookman, ormai pronto al rientro da titolare. Cabal, ripresosi dal lungo infortunio, ci mette una pezza ma in casa bianconera latitano i protagonisti più attesi, tra i quali David che addirittura non entra nemmeno un minuto in campo. Nonostante tutto però Tudor si avvicina alla vetta, distante un solo punto, in attesa di sfidare il Milan nel prossimo turno. Dopo il Sassuolo, l’Inter supera anche il Cagliari, ritrovando il gol di Lautaro e battezzando finalmente il primo guizzo vincente di Pio Esposito; con un calendario apparentemente più semplice delle proprie rivali i nerazzurri potrebbero tornare in vetta, o quasi, già dalla prossima settimana…

La Lazio rialza la testa; Torino e Fiorentina ancora in crisi

Detto che il Como continua ad alternare risultati di prestigio a mezzi passi falsi, sintomo di una maturità ancora in divenire, nelle parti meno nobili della classifica torna al successo la Lazio che si ritrova proprio nel momento più difficile e nonostante le numerose assenze sbanca Marassi con autorità e convinzione. Restano impantanate invece la Fiorentina, che non va oltre il pari nel “derby” col Pisa e ringrazia una decisone al Var particolarmente pignola che annulla la rete di Meister, ed il Torino, sconfitto a Parma dalla doppietta di Pellegrino. Per Baroni sembra già tirare una brutta aria e domenica all’Olimpico lo attende proprio la Lazio…