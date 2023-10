La Juventus non sta vivendo un momento semplice fuori dal campo. Dopo il caso Pogba è uscita anche la situazione sul calcio scommesse legata a Nicolò Fagioli. Il club bianconero può, comunque, guardare al futuro con ottimismo e blindare i suoi giocatori più rappresentativi. Uno di questi è Dusan Vlahovic che in estate sembrava destinato al Chelsea salvo poi saltare per scelta di Pochettino.

Rinnovo Vlahovic. La mossa di Giuntoli

Ora l’obbiettivo è rinnovare l’attaccante serbo in scadenza nel 2026 e prolungarlo di almeno un altro anno. L’offerta che presenterà Giuntoli potrebbe ridurre l’attuale ingaggio da 7 milioni di euro ma aumentare i bonus legati agli obbiettivi personali. Questa proposta da parte della Juve potrebbe essere presentata formalmente al giocatore entro la fine di ottobre.