West Ham-Bornemouth, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra West Ham e Bournemouth, in programma per giovedì 1° febbraio 2024 alle ore 20:30 al London Stadium, si presenta come un importante confronto nella Premier League. La squadra di David Moyes è in cerca della prima vittoria in un mese, dopo un pareggio per 2-2 contro lo Sheffield United e altre prestazioni altalenanti. Dopo un inizio di stagione difficile, il Bournemouth, sotto la guida di Andoni Iraola, ha recentemente trovato una certa forma, ma ha perso nelle ultime due partite.