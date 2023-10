Bruttissime notizie per il Torino: Duvan Zapata non sarà a disposizione di Ivan Juric a causa di un infortunio muscolare. Dopo la pausa nazionali, i granata affronteranno l’Inter domani alle ore 18 per il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. La società granata ha comunicato l’infortunio del proprio attaccante con il seguente messaggio ufficiale: “Il Torino FC comunica che l’attaccante Duvan Zapata ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.”

Sanabria scalda i motori: sostituirà Zapata contro l’Inter

Il colombiano molto probabilmente sarà sostituto da Antonio Sanabria, il quale non trova però la via del goal dal 21 maggio contro la Fiorentina. L’attaccante ha già segnato contro l’Inter due anni fa, e forse potrebbe ritrovare la via del goal proprio contro i nerazzurri.