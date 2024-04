Zhang: “Cessione? Nessuna voce è vera. Inzaghi è un dono per l’Inter”

A poco più di 24 ore dal primo match point che avrà l’Inter per assicurarsi il suo 20esimo scudetto e poter ricamare sul petto la seconda stella tanto attesa in Viale della Liberazione, il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha avuto modi di parlare del futuro della società e di Simone Inzaghi in occasione del Gran Premio di Fromula 1 a Shangai ai microfoni di Sky Sport.

Inter, Zhang: “Sono fiero del’Inter, tutti hanno fatto un grande lavoro”

Ecco le parole del presidente nerazzurro: “Siamo contenti che la F1 sia tornata in Cina, Shanghai è una città importante. Tutti sono qui a tifare la Ferrari, siamo davvero felici. Quest’anno sono fiero dell’Inter, tutti i membri della squadra hanno fatto un grande lavoro. La partita di domani è importante, sappiamo quello che vogliamo. Tutti i componenti del club sanno qual è l’obiettivo, siamo forti”.

E poi ancora: “Da quando siamo all’Inter ogni giorno ci sono state voci sul futuro, abbiamo vinto 6 trofei, siamo vicini al 7°. Siamo vicini alla 2^ stella, continueremo a lottare per vincere. Nessuna voce è vera, continueremo a vincere in ogni stagione e ambire al massimo risultato. Lautaro è un vincente, l’abbiamo visto crescere da quando l’abbiamo portato all’Inter. Inzaghi è un dono per l’Inter, poter lavorare con lui mi dà fiducia e calma. Continueremo insieme. Spero che potremo festeggiare presto insieme”.