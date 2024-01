Egitto-Mozambico, probabili formazioni e dove vederla

Prima del gruppo B di Coppa d’Africa: l’Egitto affronta il Mozambico allo Stadio Felix Houphouet Boigny ad Abidjan, domenica alle 18. Formazione egiziana prima nell’albo d’oro della competizione, vinta in sette occasioni – 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 – è tra le favorite della torneo in corso. Per il Mozambico si tratta della quinta partecipazione, senza, però, riuscire mai a superare il primo turno. La sfida sarà visibile in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Fatouh; Ashour, Elneny, Attia; Salah, Mohamed, Trezeguet. All. Rui Vitória.

MOZAMBICO (4-2-3-1): Ernan; Macandza, Mexer, Malembana, Langa; Guima, Shaquille; Lourenco, Domingues, Clesio; King. All. Conde.