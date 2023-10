Albania, vittoria e primo posto

Una bella Albania, concreta e spietata, quella di Sylvinho. Asani sblocca la sfida con la Repubblica Ceca e porta in vantaggio i padroni di casa, poi sale in cattedra Seferi che con una doppietta chiude la gara. Annullato il possibile poker di Muja per fuorigioco. Repubblica Ceca in inferiorità numerica dal minuto 40 per l’espulsione rimediata da Chytil.

Albania prima del girone E

Una vittoria che permette all’Albania di confermarsi leader del girone E, Euro 2024 si avvicina. Grande festa per il popolo albanese e applausi per Sylvinho capace di plasmare un 11 vincente, i risultati premiano il tecnico brasiliano.

IL GOL DI ASANI