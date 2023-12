Intervistato a Centro Suono Sport, Ernesto Alicicco, ex medico della Roma, è tornato a parlare della squadra giallorossa allenata da Josè Mourinho e ha detto la sua su Smalling.

Alicicco: “Su Smalling va studiata la postura del calciatore”

Mourinho?

“È un soggetto eccezionale, anche se stanno facendo di tutto per mettere zizzania. Si è reso conto che la Roma è unica, non un club qualsiasi”.

L’infortunio di Smalling?

“Non è facile giudicare da fuori la situazione medica del giocatore. Per mia esperienza, posso dire che tante cose si possono prevedere”.

Smalling ha una tendinite, come si può curare?

“In questo caso va studiata la postura del giocatore, devono intervenire i massaggiatori che sono collaboratori del medico, e poi viene fuori il motivo di questo infortunio”.

I medicinali possono servire per questo infortunio?

“Se c’è un’infiammazione, ti prendi l’antinfiammatorio, ma dipende cos’abbia. Bisogna convincere il giocatore che quello che gli si dia è per il suo bene, in alcuni casi non si può fare a meno dell’antinfiammatorio. La voglia del giocatore deve comunque essere quella di voler tornare il prima possibile”.

Ha conosciuto giocatori che scendevano in campo nonostante il dolore e altri giocatori che al minimo dolore si facevano da parte?

“Sì, fortunatamente ne ho avuti pochi che si rifiutavano di giocare per il dolore. Il giocatore è un atleta, per prima cosa deve curare il proprio fisico fuori dal campo”.