Ancora un pari per l’Atalanta, il sogno scudetto si allontana (0-0)

Il Gewiss Stadium fa da cornice alla sfida tra Atalanta e Venezia. I bergamaschi occupano attualmente il terzo posto in classifica, trovandosi solamente a -3 dall’Inter capolista, con quest’ultima impegnata alle 18 nel match scudetto contro il Napoli di Antonio Conte. Il Venezia invece occupa attualmente il diciannovesimo posto, a quota 17 punti. La squadra di Di Francesco viene tuttavia da un incoraggiante pareggio per 0-0 con la Lazio.

Atalanta-Venezia, occasione scudetto persa per i bergamaschi. Ottima prova per il Venezia

Primi 45 minuti di gioco caratterizzati da un equilibrio più marcato di quanto non suggeriscano le statistiche. L’ Atalanta, pur avendo costruito numerose occasioni per sbloccare il risultato, non è riuscita a concretizzare la propria supremazia territoriale, colpendo anche un palo con Zappacosta. Il Venezia, dal canto suo, ha saputo interpretare la gara con grande disciplina tattica, opponendo una retroguardia solida e organizzata alla pressione offensiva dei padroni di casa. La formazione lagunare ha dimostrato compattezza e capacità di contenimento, resistendo con ordine alle avanzate avversarie e cercando di ripartire in contropiede. Nel finale della prima frazione, gli ospiti hanno avuto un’importante opportunità con Zerbin, il quale ha tentato di sorprendere Carnesecchi con un pallonetto, ma l’estremo difensore bergamasco si è fatto trovare pronto, neutralizzando il tentativo dell’ex Napoli. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nel secondo tempo, il match resta bloccato sullo 0-0, con entrambe le squadre che mostrano segni di stanchezza e imprecisione nelle giocate. Al 66′, Lookman serve un cross insidioso che attraversa l’area e trova Bellanova, il cui tiro viene neutralizzato da Radu. Poco prima, al 64′, il Venezia sfiora il vantaggio con un’azione sulla destra: Doumbia mette un rasoterra per Yeboah, che tenta un colpo di tacco, ma Carnesecchi si oppone con un grande intervento. Al minuto 82 Lookman sfiora il vantaggio su sviluppi da corner, sparando alto a due passi dalla porta.

Atalanta-Venezia, il tabellino

0-0

Ammoniti: 86′ Radu (V); 92′ Lookman (A); Pérez (V).

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch(73′ Pasalic), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado(60′ Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta(87′ Ruggeri); De Ketelaere(60′ Maldini), Retegui(73′ Samardzic), Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne(81′ Marcandalli), Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia(87′ Conde), Busio(60′ Doumbia), Ellertsson; Oristanio(60′ Yeboah), Maric(81′ Duncan). A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Duncan, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco.