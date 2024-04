Arsenal-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Riparte la UEFA Champions League. Andata dei quarti di finale all’Emirates Stadium di Londra tra Arsenal e Bayern Monaco. I Gunners hanno superato il Porto negli ottavi di finale ai calci di rigore, dopo aver rimontato l’1-0 subito in terra lusitana; i bavaresi, partiti anch’essi dalla sconfitta nella sfida d’andata degli ottavi per 1-0, hanno ribaltato la Lazio di Sarri, vincendo a Monaco per 3-0. Il match, in programma martedì alle 21, sarà trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Arsenal-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta. All. Arteta.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Kim, Upamecano, Davies; Laimer, Goretzka; Musiala, Gnabry, Coman; Kane. All. Tuchel.