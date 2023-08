Atalanta, Demiral ancora fuori rosa. C’è l’Inter nel suo futuro?

Merih Demiral ancora fuori rosa, il giocatore turco classe 98′ avrebbe concluso, e non nel migliore dei modi, il rapporto con l’Atalanta. Infatti la squadra è partita per il ritiro, lasciando il difensore a Zingonia.

Demiral fuori rosa

Demiral, ormai da Gennaio, è un separato in casa con il resto del club bergamasco. La dirigenza e l’allenatore non avrebbero gradito la volontà del giocatore di abbandonare la squadra per giocare nell’Europa che conta. Infatti a Gennaio ci fu un interessamento dell’Inter per il centrale turco, in vista dell’imminente partenza di Milan Škriniar. Le parti sono più che mai divise e il giocatore sembrerebbe orientato lontano da Bergamo, magari sempre in Lombarida verso la Milano neroazzurra.