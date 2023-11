Continua la preparazione della Germania in vista dei prossimi europei. Die Mannschaft in campo questa sera, alle 20.45, contro l’Austria. Negelsmann opta per il 4-3-3. Trapp tra i pali, dietro Tah e Rudiger posti al centro della difesa e sostenuti da Henrichs e Raum sulle fasce. In mezzo al campo Goretzka, Gundogan e Kimmich. In avanti, ai lati della punta, Fulkrug, spazio a Sane e Wirtz.

Le probabili formazioni:

AUSTRIA (4-3-3): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; X. Schlager, Seiwald, Baumgartner; Laimer, Gregoritsch, Sabitzer. CT. Rangnick

GERMANIA (4-3-3): Trapp; Henrichs, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Gundogan, Kimmich; Sane, Fullkrug, Wirtz. CT. Negelsmann