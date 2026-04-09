Bologna-Aston Villa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Al Dall’Ara in scena l’andata dei quarti di finale tra Bologna-Aston Villa. Il match, in onda oggi, 9 aprile 2026 alle ore 21. La gara verrà guidata dall’arbitro svizzero Scharer.

Bologna-Aston Villa, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Odgaard, Orsolini.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.

A disposizione: Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Tielemans, Abraham, Bailey, Elliott.

Arbitro: Scharer (Svizzera); Assistenti: De Almeida-Erni; Quarto ufficiale: Kanagasingam; Var: San; Ass. Var: Fahndrich.

Bologna-Aston Villa, dove vederla in tv e streaming

L’incontro tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 9 aprile presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (252) e in streaming sulla piattaforma Now.