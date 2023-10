Intervistato da “Il Corriere dello Sport” in vista di Cagliari-Roma, Claudio Ranieri, ha parlato dei giallorossi e di Josè Mourinho.

Ranieri: “Dopo Spalletti la mia Roma più bella”

Dopodomani ritrovi Mourinho che ti diede del settantenne quando d i anni ne avevi una dozzina di meno.

“Lui è un grande. Tanto di cappello”.

In seguito ti fece anche un sacco di complimenti.

“Quando mi esonerarono si presentò in sala stampa indossando la tuta con la scritta C R, che gli devo dire? Solo grazie, è un grande amico, un grande allenatore, soltanto un grande uomo fa cose del genere. Grazie”.

Qual è stata la tua Roma migliore?

“Quella che presi a zero da Spalletti, facemmo più punti dell’Inter del triplete, però vinsero loro per due. Quella, la mia Roma più bella”.

A un passo dal miracolo.

“Sarebbe stato bellissimo, un tifoso della Roma che vince lo scudetto con la Roma”.

Ma sei ancora tifoso della Roma?

“Beh, il bambino che è dentro di me lo è sempre. Non l’ho mai nascosto e mai lo nasconderò. Poi sono un professionista e faccio il lavoro per la squadra che alleno, devo ammettere che sono ugualmente tifoso del Cagliari. Il Cagliari è la squadra del cuore dell’io allenatore. Guarda, come allenatore voglio bene a tutte le squadre nelle quali ho lavorato, le seguo sempre con affetto e controllo il risultato di questa, di quell’altra. In questo periodo sono contento per il Catanzaro, per il Catania, dove ho anche giocato. E quando giocano in Europa, sono totalmente italiano e faccio sempre il tifo per le nostre”.