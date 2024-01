Calciomercato, fatta per Bonucci al Fenerbahce | Il calciatore raggiungerà Dzeko

Nuova avventura per il difensore ex Juventus

Leonardo Bonucci è pronto al trasferimento in Turchia. E’ stato trovato l’accordo in questi minuti che porterà l’ex Juventus al club turco dove ritroverà Edin Dzeko, ex calciatore dell’Inter. L’operazione verrà ufficializzata nei prossimi giorni con il calciatore che sarà sottoposto alle visite mediche e firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo fino a giugno.