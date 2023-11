L’Inter reduce di una vittoria importante riportata in casa dell’Atalanta, sarà piena di impegni di rilievo in questo periodo; si tratterebbe di un vero e proprio tour de force e c’è, inoltre, il problema legato agli infortuni. Tra le manovre future, non è da escludere una potenziale cessione di Yann Bisseck, ciclopico difensore tedesco.

Bisseck | Partenza a gennaio?

Yann Bisseck non ha trovato spazio tra le file difensive della squadra di Simone Inzaghi, ha giocato solo pochissimi minuti. Bisseck potrebbe avere ancora meno chance, una volta che saranno rientrati Cuadrado e Darmian. Proprio per questo motivo ci sono possibilità che il tedesco venga ceduto a gennaio, e alcuni club, secondo calciomercato.com, avrebbero già puntato i propri riflettori su di lui. Frosinone e Torino, infatti, avrebbero mostrato interesse per il giovane giocatore classe 2000 che l’Inter ha acquistato dai danesi dell’Aarhus, squadra in cui, invece, aveva trovato una certa continuità.