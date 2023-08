Calciomercato Inter, duello con il Tottenham per l’attaccante

All’Inter manca ancora un attaccante per completare il reparto offensivo, e vari sono i nomi accostati ai nerazzurri in questi giorni. Tra questi troviamo Balogun, il cui costo – 40 milioni – viene ritenuto troppo alto dai meneghini; Arnautovic, che ha già vestito la maglia nerazzurra, ma su cui è forte il pressing anche della Roma; e per ultimo c’è Taremi. Anche quest’ultimo, però, ha costi abbastanza elevati poiché il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Tottenham sull’attaccante, i nerazzurri devono fare in fretta

L’attaccante del Porto è un profilo che piace molto ad Inzaghi, anche se l’Inter vorrebbe abbassare le richieste dei portoghesi. Marotta e Ausilio hanno atteso che l’attaccante giocasse la Supercoppa di ieri contro il Benfica, ma da oggi molto probabilmente ripartiranno i contatti con il Porto. Ma l’Inter deve fare in fretta, perché secondo quanto riportato da ABola, il Tottenham ha già un accordo con Taremi e sta trattando con il Porto il suo arrivo in Premier League.