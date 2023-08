Calciomercato Inter, idea per il vice Sommer: Marotta ci prova

Marotta ha intenzione di mettere a segno un altro possibile colpo di mercato. La chiusura per Yann Sommer permette all’Inter di cercare subito il secondo portiere da affiancare all’ex Bayern, permettendo a Inzaghi di avere un cambio valido allo svizzero. Un’idea c’è ed il ds nerazzurro è costretto a “tornare” a Bergamo.

Calciomercato Inter, Musso in uscita dalla Dea

Juan Musso non rientra più nei piani di Giampiero Gasperini. Il giovane talento ha le caratteristiche giuste per essere il sostituto adatto a Sommer e, il ds nerazzurro, Beppe Marotta, ha intenzione di portarlo all’Inter. Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore per vedere se si può trovare un’intesa e chiudere velocemente l’affare.