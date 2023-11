L’Inter per il prossimo mercato avrebbe già in mente un nome. Il giocatore in questione è il giovane Andrea Colpani del Monza, il quale però risulterebbe essere nel mirino di altri big club. Grazie al proprio avvio di stagione, cinque reti totalizzate nelle prime dieci partite del campionato, Colpani potrebbe essere convocato da Spalletti per giocare in nazionale.

Colpani | L’Inter riuscirà ad aggiudicarselo?

Colpani è approdato al Monza allenato da Palladino dall’Atalanta per 9 milioni di euro e oggigiorno sarebbe uno dei primi nomi interessanti per l’Inter. Il costo del giovane centrocampista, il quale si è trovato molto bene nella gestione Palladino, sarebbe almeno triplicato e il Monza spera che il suo valore possa aumentare ancora. La società nerazzurra potrebbe pensare di cedere Gaetano Pio Oristanio, prestato al Cagliari, per aggiudicarselo. Colpani attualmente è impegnato con la nazionale under-21, ma potrebbe ben presto essere schierato in campo da Luciano Spalletti nella nazionale maggiore.