Calciomercato Inter, intesa vicina per l’attaccante | Ecco l’offerta

Calciomercato Inter, prove d’intesa con il Chelsea per Lukaku

Romelu Lukaku rappresenta una delle priorità di mercato per i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter si appresta a formulare una nuova offerta al Chelsea. Il piano è quello di rispettare le richieste del club inglese raggiungendo i 45 milioni di euro, e farlo attraverso una serie di bonus, alcuni facilmente raggiungibili come la qualificazione alla UEFA Champions League successiva, altri più complessi come la vittoria di quest’ultima.

Lukaku, 45 milioni per l’attaccante

L’Inter è pronta a riabbracciare l’attaccante belga. L’obiettivo della società nerazzurra è quella di ripartire da una base di 5 milioni per un prestito oneroso, a cui si aggiungono 30 milioni per il riscatto e i bonus sopracitati. Per l’attaccante del Chelsea e della nazionale belga, autore di 14 reti stagionali con i nerazzurri nell’anno del ritorno in prestito, sono ore decisive per un nuovo rientro a Milano.