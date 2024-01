Calciomercato Inter, l’esterno senza rinnovo può partire: la richiesta dei nerazzurri

Valutazioni in corso in vista di mancato prolungamento per il giocatore

L’Inter è ai dettagli per Buchanan e sta attendendo l’arrivo del canadese in Italia. Il giocatore oramai ex Bruges giocherà sulla corsia di destra e potrebbe dare filo da torcere a Denzel Dumfries per un posto da titolare. L’olandese sta parlando di rinnovo con la società ma le richieste dell’ex PSV vengono considerate eccessive dalla dirigenza nerazzurra.

Dumfries non rinnova, può essere ceduto

Dumfries ha chiesto 5 milioni di euro netti a stagione per prolungare il proprio contratto con i nerazzurri. Marotta ritiene la richiesta troppo eccessiva e potrebbe dunque lasciarlo partire. L’Inter ne fa una valutazione di 50 milioni che, in questo momento, nessuno ha fatto sapere di voler investire questa cifra per l’acquisto dell’esterno olandese.