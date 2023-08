Calciomercato Inter, Marotta attiva la clausola | Il Bayern non ci sta

Continua a tenere banco la situazione portieri. L’Inter si è ormai decisa di voler puntare su Yann Sommer per questa stagione. Il club nerazzurro avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria del portiere svizzero per una cifra pari a 6 milioni di euro.

Il Bayern non lo vuole cedere

Il Bayern Monaco non vuole cedere il portiere svizzero finché non avrà trovato un sostituto all’altezza. Il nome in cima alla lista dei bavaresi è David Raya ma attenzione anche alla situazione legata a Bounou. L’alternativa ai due portieri già citati sarebbe Wojciech Szczesny della Juventus sul quale i bavaresi si fionderebbero volentieri vista la qualità e l’esperienza del portiere polacco.