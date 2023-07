Calciomercato Inter, nerazzurri superati: il difensore vola in Premier

Calciomercato Inter, Pavard verso il Manchester City

L’intreccio di mercato che vede come protagonisti il Manchester City, neo campione d’Europa, e il Bayern Monaco, potrebbe non limitarsi all’imminente passaggio in terra bavarese di Kyle Walker. Infatti, secondo il giornale tedesco Kicker, il club guidato da Pep Guardiola avrebbe individuato il terzino francese, Benjamin Pavard, come sostituto proprio dell’inglese.

Pavard, Citizens pronti all’affondo

Nei mesi scorsi il difensore francese è stato accostato spesso ai nerazzurri. Il nome di Pavard è rimasto per diverso tempo un nome forte per i rumors di mercato riguardanti Inter, Juventus e Milan, ma gli sviluppi odierni potrebbero allontanare definitivamente ogni voce su un suo passaggio in Serie A. Dunque, nelle ultime ore, le fasi della trattativa club inglese e Benjamin Pavard sembrerebbero essere in stato avanzato, e si attendono novità importanti.