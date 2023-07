Calciomercato Inter, nuova offerta per Lukaku: i dettagli

L’Inter non molla Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero formulato una nuova proposta al Chelsea: 30 milioni di euro più bonus. La risposta dei Blues è attesa nelle prossime ore mentre l’esperto di mercato ricorda che, nel caso venisse ceduto Vlahovic, la Juventus è pronta a sferrare l’attacco al giocatore. Intanto il belga non prenderà parte alla tournée in America prevista per il club inglese. Saranno giorni decisivi per il futuro di Lukaku che punta a ritornare a vestire nerazzurro.