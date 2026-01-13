Calciomercato Inter, offerta per Mlaciv, ma occhi anche su Jakirovic

Il calciomercato Inter si arricchisce di due novità sul fronte difesa. La società nerazzurra sta lavorando al presente, ma allo stesso tempo pensa anche al futuro. Nelle ultime ore sono spuntate due interessanti novità: Mlacic e Jakirovic.

Calciomercato Inter, Mlaciv e Jakirovic nel mirino

Il primo giocatore in lista per la difesa, è Mlacic, per il quale i dirigenti di Viale della Liberazione hanno presentato la prima offerta all’Hajduk Spalato, squadra che detiene il cartellino. Il giocatore, classe 2007, è un difensore centrale croato. La sua valutazione è stimata intorno ai 4 milioni di euro, con l’idea dell’Inter che sarebbe quella di acquistarlo e lasciarlo in prestito in Croazia per dargli la possibilità di crescere prima di valutare nuove strategie in estate (se portarlo a Milano o concederlo in prestito).

Sulla lista di Ausilio è pesante anche un altro giocatore, sempre un difensore. Per lui vale lo stesso discorso di Mlaciv: investimento per il futuro. In questo caso parliamo di Leon Jakirovic. Difensore centrale e croato come Mlacic, mancino classe 2008. Il giovane talento della Dinamo Zagabria U19 non ha ancora debuttato in prima squadra, ma è sotto osservazione dalla dirigenza nerazzurra da tempo, e piace molto, quindi continuerà a seguirlo con attenzione e potrebbe fare presto un’offerta anche per il classe 2008.