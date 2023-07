Calciomercato Inter, piace l’attaccante del PSG: c’è un club in vantaggio

L’Inter ha ancora diversi ruoli da ricoprire e l’attaccante è una delle priorità. I nerazzurri restano in pressing su Balogun e Scamacca ma c’è un altro nome in lista. Stiamo parlando di Hugo Ekitike, classe 2002 pagato 40 milioni la scorsa estate dal PSG per strapparlo al Reims. Sul giocatore, però, non c’è solo l’Inter di Simone Inzaghi.

Non solo Inter, due club sulle tracce della giovane promessa

Su Ekitike c’è il forte interesse anche di Milan e Atalanta. Sarebbe proprio il club bergamasco ad essere in vantaggio sul giovane francese considerando che hanno appena incassato 75 milioni dalla cessione di Hojlund e hanno la disponibilità economica per piazzare il grande colpo.