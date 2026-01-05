Il calciomercato Inter potrebbe avere una svolta interessante nelle prossime settimane. Il Galatasaray chiede Davide Frattesi, il giocatore potrebbe convincerci a partire, e con i soldi dell’ex Sassuolo l’Inter potrebbe concludere per Koné.
Calciomercato Inter, il sogno resta Koné
Potrebbe essere in Turchia il futuro di Davide Frattesi, da tempo al centro di molte voci di mercato, inclusa la Juventus. Sulle tracce dell’ex Sassuolo è piombato con insistenza anche il Galatasaray. I turchi sono pronti a fare un’offerta concreta per il centrocampista di proprietà dell’Inter, e mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro.
Un’entrata di rilievo come quella per l’uscita di Frattesi, darebbe la certezza di reinvestirne per un centrocampista, e Koné rimane l’obiettivo dei nerazzurri. Indubbiamente rimane difficile portare a termine la trattativa per gennaio. I nerazzurri non hanno intenzione di pensare ad un’alternativa, anche perché è difficile trovare un profilo di livello. Intanto che si corteggia Koné, si cercano anche altre opportunità, senza contare che anche a destra va coperta la voragine lasciata dall’infortunio di Dumfries.