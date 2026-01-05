Il calciomercato Inter potrebbe avere una svolta interessante nelle prossime settimane. Il Galatasaray chiede Davide Frattesi, il giocatore potrebbe convincerci a partire, e con i soldi dell’ex Sassuolo l’Inter potrebbe concludere per Koné.

Calciomercato Inter, il sogno resta Koné

Potrebbe essere in Turchia il futuro di Davide Frattesi, da tempo al centro di molte voci di mercato, inclusa la Juventus. Sulle tracce dell’ex Sassuolo è piombato con insistenza anche il Galatasaray. I turchi sono pronti a fare un’offerta concreta per il centrocampista di proprietà dell’Inter, e mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro.