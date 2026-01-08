Calciomercato Inter, sfida con la Juve per Norton-Cuffy

Intorno al calciomercato Inter c’è un nome da diverse settimane. I nerazzurri hanno puntato Norton-Cuffy, giocatore del Genoa e della Nazionale inglese. Ex Chelsea e Arsenal, si sta facendo notare in Serie A con le sue giocate con la maglia del Grifone. Vasta la concorrenza, ma in Italia è conteso da Juve e Inter.

Calciomercato Inter, duello per Norton-Cuffy

Non è una novità che Juventus e Inter se la giochino anche sul mercato. In questa finestra di gennaio è duello tra Inter-Juve per laterale destro Norton-Cuffy. Per ora si tratta di forte interesse, non sono state presentate offerte ufficiali al club ligure, ma presto potrebbero avanzare.

Il giocatore inglese è valutato 20 milioni di euro dal Genoa. Questa dunque la cifra necessaria per portare via il cartellino di Norton-Cuffy dalla Liguria. La Juve, in realtà, grazie all’arrivo di Ottolini, potrebbe essere in vantaggio. Norton-Cuffy è un obiettivo, Ottolini vorrebbe portarsi dietro dal Genoa il difensore. Ma prima bisogna trovare una buona offerta per la cessione di Joao Mario. In questo caso l’Inter potrebbe approfittare e portarlo ad Appiano Gentile. Ma servono soldi e di accelerare i tempi.