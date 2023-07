Calciomercato Inter, vicini i rinnovi di Inzaghi e Dimarco | Le ultime

Calciomercato Inter, rinnoveranno Inzaghi e Dimarco

Si riapre la questione rinnovi in casa nerazzurra. Secondo quanto riporta Il Giornale, il tecnico, Simone Inzaghi, sarà ancora alla guida dell’Inter fino al 2025. L’allenatore firmerà il prolungamento per una stagione, con opzione per una seconda, per uno stipendio di circa 6 milioni di euro annui.

Oltre al rinnovo del tecnico, la società nerazzurra è pronta a proseguire anche con Federico Dimarco. Infatti, il club nerazzurra starebbe dialogando con l’entourage del calciatore per siglare un nuovo accordo. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di prolungare il contratto del proprio esterno fino al 2028, raddoppiando lo stipendio, che dovrebbe toccare una cifra vicina ai 3 milioni annui.