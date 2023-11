La Juventus ha messo gli occhi su Andrea Colpani del Monza. Il centrocampista classe 1999 è uno dei giocatori di maggior talento della Serie A e si sta mettendo in mostra con la maglia dei brianzoli.

Calciomercato Juventus, quanto costa Colpani ?

Colpani è un giocatore versatile, che può giocare sia come mezzala che come trequartista. È dotato di una buona tecnica, di un buon dribbling e di un buon tiro. In questa stagione ha già segnato 4 gol in 9 partite di Serie A. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista giovane e di talento per rinforzare la sua rosa. L’italiano è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera, ma il Monza non ha intenzione di privarsene facilmente. Il club lombardo ha fissato la valutazione di Colpani a 30 milioni di euro.