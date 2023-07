Calciomercato Juventus, capitolo Zakaria: in settimana contatti con il West Ham

Capitolo Zakaria: in settimana altri contatti tra Juventus e West Ham. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. Da decidere la cifra finale di riscatto, che i bianconeri vorrebbero sui 25 milioni di euro. Servirà ancora un po’ di lavoro, ma si va verso la chiusura.

Calciomercato Juventus, Kessie la prima scelta

Nuovi colloqui programmati dalla Juventus per l’affare Franck Kessié. E’ l’obiettivo principale per il centrocampo, ma i bianconeri vogliono capire i piani del giocatore perché ha sempre voluto restare al Barcellona oppure trasferirsi in Premier League.